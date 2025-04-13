مؤتمر يورتشيتش: فخور بما قدمه لاعبي فريقي.. ونقدم أفضل أداء في مصر

أبدى كرونوسلاف يوريتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز فخره بما قدمه لاعبي فريقه ضد الأهلي رغم التعادل.

وفرض الأهلي التعادل على بيراميدز بهدف قاتل في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال كرونوسلاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي: "فخور بما قدمه لاعبي فريقي، نحن نقدم أفضل أداء في مصر".

وأضاف "لابد أن يتحدث الكل عن لاعبي فريقي فقط، ولعبنا بشكل جيد رغم النقص العددي وتأقلمنا مع الوضع".

وأكمل "نريد المواصلة في طريقنا، ونحن نسير في الطريق الصحيح".

وأردف "كنا نستحق الفوز بنسبة 100% كنا أفضل في كل الجوانب، واستقبلنا هدفا في النهاية لكنني راضيا بفضل أداء لاعبي فريقي".

وأتم "باق 6 جولات ولدينا مباريات صعبة وعلينا مواصلة العمل بهدوء ونفكر في كل مباراة على حدى".

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وتقدم بيراميدز بهدف محمد الشيبي في الدقيقة 86 وأدرك أحمد رضا التعادل للأهلي في الدقيقة 90+6.

التعادل أبقى بيراميدز في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

تعادل هو السادس بين الفريقين في مسابقة الدوري خلال 18 مواجهة جمعتهما، والثاني على التوالي.