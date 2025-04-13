مؤتمر يورتشيتش: فخور بما قدمه لاعبي فريقي.. ونقدم أفضل أداء في مصر

الأحد، 13 أبريل 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورتشيتش

أبدى كرونوسلاف يوريتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز فخره بما قدمه لاعبي فريقه ضد الأهلي رغم التعادل.

وفرض الأهلي التعادل على بيراميدز بهدف قاتل في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال كرونوسلاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي: "فخور بما قدمه لاعبي فريقي، نحن نقدم أفضل أداء في مصر".

أخبار متعلقة:
الشيبي: حاولنا الفوز باللقاء أمام فريق كبير.. ولم نستطع الحفاظ على الهدف مؤتمر كولر: عدم التسجيل مبكرا صعّب المباراة.. وهذا سبب خروج بنشرقي هدف قاتل يُبقى الوضع كما هو.. الأهلي يخطف نقطة من بيراميدز في +96 سيراميكا يعلن تفاصيل إصابة قندوسي

وأضاف "لابد أن يتحدث الكل عن لاعبي فريقي فقط، ولعبنا بشكل جيد رغم النقص العددي وتأقلمنا مع الوضع".

وأكمل "نريد المواصلة في طريقنا، ونحن نسير في الطريق الصحيح".

وأردف "كنا نستحق الفوز بنسبة 100% كنا أفضل في كل الجوانب، واستقبلنا هدفا في النهاية لكنني راضيا بفضل أداء لاعبي فريقي".

وأتم "باق 6 جولات ولدينا مباريات صعبة وعلينا مواصلة العمل بهدوء ونفكر في كل مباراة على حدى".

وتقدم بيراميدز بهدف محمد الشيبي في الدقيقة 86 وأدرك أحمد رضا التعادل للأهلي في الدقيقة 90+6.

التعادل أبقى بيراميدز في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

تعادل هو السادس بين الفريقين في مسابقة الدوري خلال 18 مواجهة جمعتهما، والثاني على التوالي.

بيراميدز كرونوسلاف يوريتشيتش الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - رأيان حول مستقبل كولر مع الأهلي الشيبي: حاولنا الفوز باللقاء أمام فريق كبير.. ولم نستطع الحفاظ على الهدف في الجول يكشف إصابتي الدبيس وعطية الله خبر في الجول - صفقة تبادلية منتظرة بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا مؤتمر كولر: عدم التسجيل مبكرا صعّب المباراة.. وهذا سبب خروج بنشرقي هدف قاتل يُبقى الوضع كما هو.. الأهلي يخطف نقطة من بيراميدز في +96 سيراميكا يعلن تفاصيل إصابة قندوسي بعد إصابته القوية.. فريق فاركو يزور أحمد قندوسي في المستشفى
أخر الأخبار
كرة سلة – اجتماع لاكتشاف أبرز نقاط قوة بطولة الدوري الإفريقي BAL ساعة | كرة سلة
بيولي: مستوى رونالدو ضد الرياض خير رد على منتقديه 2 ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - رأيان حول مستقبل كولر مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر يورتشيتش: فخور بما قدمه لاعبي فريقي.. ونقدم أفضل أداء في مصر 2 ساعة | الدوري المصري
فليك: منع إنييجو مارتينيز فرصة خطيرة يعد هدفا لنا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بحضور جماهيري ضعيف.. الوداد يتعادل مع الرجاء في دربي الدار البيضاء 2 ساعة | الوطن العربي
بغياب عبد المنعم للمرة الأولى في 2025.. نيس يتعادل مع ستراسبورج خلال الوقت القاتل 2 ساعة | المحترفون
الرياضية: الهلال يحدد موقع معسكره قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 3 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 4 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم