مصدر من بارادو يكشف لـ في الجول العروض المقدمة لضم بولبينة

كشف مصدر من نادي بارادو الجزائري العروض المقدمة لضم عادل بولبينة هداف الفريق.

عادل بولبينة النادي : بارادو بارادو

وربطت تقارير جزائرية اسم الأهلي بضم هداف الدوري الجزائري.

وقال مصدر من نادي بارادو الجزائري لـ FilGoal.com: "لدينا عرض من كلوب بروج البلجيكي وآخر من الدوري القطري لضم بولبينة".

وأكمل "لكننا لم نحدد قيمة انتقاله حتى الآن".

وسبق أن صرّح حسن زطشي رئيس بارادو لـ FilGoal.com: "وصلنا في الوقت الحالي عدة عروض لضم عادل بولبينة، ونفضل الانتظار والتريث".

وأتم "لا نفكر في المسائل المادية بل هي ثقافة النادي في الانتقالات".

وفقا للإذاعة الجزائرية فإن بارادو حدد مبلغ 2 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب.

وأشارت الإذاعة إلى أن عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع اللاعب ومنهم هال سيتي وأياكس أمستردام والأهلي.

بولبينة هو هداف الدوري الجزائري برصيد 15 هدفا.

وكان الزمالك قد تواصل مع النادي الجزائري لمحاولة ضم اللاعب خلال شهر يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

وكان النادي الجزائري قد تمسك بالحصول على 3 مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب خلال شهر يناير الماضي.

صاحب الـ 21 عاما شارك في 22 مباراة بقميص بارادو منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 5 أهداف.