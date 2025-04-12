الشيبي: حاولنا الفوز باللقاء أمام فريق كبير.. ولم نستطع الحفاظ على الهدف

السبت، 12 أبريل 2025 - 23:10

كتب : FilGoal

محمد الشيبي رجل مباراة بيراميدز ضد الأهلي

شدد محمد الشيبي لاعب بيراميدز على صعوبة المنافسة على لقب الدوري المصري بعد التعادل الأهلي مع بيراميدز.

وسجل المغربي هدفا في التعادل 1-1 مع الأهلي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وقال المغربي عبر أون سبورت 1: "اللاعبون كانوا رجال وحاولنا الفوز باللقاء أمام فريق كبير، ولم نشعر بوجود مشكلة بعد الطرد".

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وأضاف "سجلنا هدفا لم نستطع الحفاظ عليه وسنحاول عدم تكرار الأمر في المستقبل".

وأكمل "هدفي كرم من الله وكان هدفنا الفوز للابتعاد في الصدارة، والمنافسة صعبة ونسير مباراة تلو الأخرى وسنغلق ملف مباراة اليوم".

وأتم "لقاء أورلاندو مهم للغاية في دوري الأبطال وسنحاول تحقيق نتيجة إفريقيا في الذهاب ليساعدنا إيابا في القاهرة".

وتقدم بيراميدز بهدف محمد الشيبي في الدقيقة 86 وأدرك أحمد رضا التعادل للأهلي في الدقيقة 90+6.

التعادل أبقى بيراميدز في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

تعادل هو السادس بين الفريقين في مسابقة الدوري خلال 18 مواجهة جمعتهما، والثاني على التوالي.

بيراميدز محمد الشيبي الأهلي الدوري المصري
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