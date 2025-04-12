أرتيتا: لا أفكر في مباراة ريال مدريد.. ونقص اللياقة البدنية ليس عذرا

السبت، 12 أبريل 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أنه لم يفكر في مباراة ريال مدريد التي ستلعب يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل أرسنال أمام منافسه برينتفورد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لسكاي سبورتس: "نشعر بخيبة أمل من النتيجة، لقد سيطرنا بشكل كامل على المباراة واستقبلنا هدفا سيئا للغاية، لم يكن الأمر جيدا بما فيه الكفاية".

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وأضاف "عندما لا تفعل ما عليك فعله ضد هذا الفريق، فإنك تستقبل هدفا".

وأكمل "لا يوجد نقص في لياقتنا البدنية وبالتالي هذا ليس عذرا للتعادل، لأننا اعتادنا اللعب كل 3 أيام، لكن لم نتمتع بالسلوك اللازم لاستغلال الفرص".

وتابع "لا أعرف مدى إصابة جورحينيو، لكنه قال إنه لا يستطيع التنفس بشكل جيد، لذا ربما يتعلق الأمر بضلوعه".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أفكر في مباراة ريال مدريد، كان تركيزنا على برينتفورد".

ويسرع أرسنال من تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي بعد التعادل للمباراة الثانية على التوالي.

وبهذا التعادل وصل أرسنال للنقطة 63 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد برينتفورد للنقطة 43 في المركز الـ11.

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