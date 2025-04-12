إنتر يتجنب سيناريو بارما ويفوز على كالياري بثلاثية

السبت، 12 أبريل 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

إنتر ضد كالياري

حقق إنتر الفوز على كالياري بثلاثة أهداف مقابل هدف بمباراة أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وتجنب إنتر سيناريو المباراة الماضية ضد بارما والتي تعادل بها الفريق عقب التقدم بهدفين.

سجل ثلاثية إنتر كل من ماركو أرناوتوفيتش ولاوتارو مارتينيز ويان بيسيك، بينما أحرز روبيرتو بيكولي هدف كالياري.

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الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 71 في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني والذي سيلعب ضد إمبولي.

تقدم إنتر بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق ماركو أرناوتوفيتش بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 26 مستغلا تمريرة رائعة من أرناوتوفيش لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق الحارس.

وقلص كالياري الفارق عن طريق بيكولي في الدقيقة 48 برأسية بعد عرضية من توماسو أوجيلو.

وسجل بيسيك الهدف الثالث في الدقيقة 55 برأسية أخرى مستغلا ركنية نفذها فيديريكو ديماركو.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة في الدوري ضد بولونيا خارج ملعبه يوم الأحد 20 أبريل.

كالياري إنتر الدوري الإيطالي
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