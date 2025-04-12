بعد إصابته القوية.. فريق فاركو يزور أحمد قندوسي في المستشفى

في بادرة طيبة اصطحب دون إدوارد عضو مجلس إدارة فاركة والمشرف على كرة القدم، الفريق لزيارة أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا في المستشفى.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا فاركو

وكان قندوسي قد تعرض لإصابة قوية بكسر في الساق خلال مواجهة الفريقين منذ قليل.

واصطحب إدوارد الفريق بالكامل والجهاز الفني لزيارة قندوسي في المستشفى.

وتدخل ياسين الملاح على قندوسي في الدقيقة 87 بشكل قوي مما تعرض لكسر مضاعف في الساق.

وحصل الملاح على بطاقة حمراء بشكل مباشر.

وتوقفت المباراة بسبب علاج قندوسي وسط حزن لاعبي الفريقين وبكائهم.

وتم نقل اللاعب الجزائري إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وسجل محمد رضا الهدف الثاني لسيراميكا عقب إصابة قندوسي وبكى بسبب إصابة زميله في الفريق.

وانتصر سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد عن طريق أحمد رمضان ومحمد رضا.

وبهذا الفوز وصل سيراميكا كليوباترا للنقطة 27 في المركز السادس في جدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 26 في المركز السابع.