انتهت الدوري المصري - بيراميدز (1)-(1) الأهلي.. تعادل قاتل

السبت، 12 أبريل 2025 - 18:47

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 43 نقطة ويأتي الأهلي ثانيا برصيد 39 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.

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انتهت

ق 90+5: جوووول قااااتل والتعاادل للأهلي بتصويبة أحمد رضا

ق 86: جووول أووول.. تصويبة قوية وهدف أول لبيراميدز من محمد الشيبي

ق 81: وسام يتوغل ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر للشناوي

ق 79: أحمد الشناوي يبعد الكرة بقبضة يده بعد تسديدة مباغتة من داخل الـ 18 ويبعد الخطورة عن مرماه.

ق 72: مشاركة مروان حمدي وصديق أوجولا بدلا من ماييلي وكريم حافظ

ق 71: تغيير أخير للأهلي بمشاركة جراديشار بدلا من مروان عطية

ق 63: تغييران بمشاركة طاهر ومحمد عبد الله بدلا من بنشرقي والشحات

ق 61: بطاقة صفراء لوليد الكرتي بعد عرقلة أكرم توفيق.

ق 57: بطاقة صفراء ثانية لمهند لاشين وحمراء.

ق 46: تغيير اضطراري جديد للأهلي بمشاركة أحمد رضا بدلا من كريم الدبيس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: تصويبة من ماييلي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ترتطم بالشباك الخارجية

ق 45+4: العارضة تمنع الأول برأسية وسام أبو علي

ق 45+3: تسديدة من كريم الدبيس يتصدى لها الشناوي ويحولها لركنية

ق 45+2: الشناوي يتألق في التصدي لفرصة مصطفى فتحي والحكم يشهر راية التسلل

ق 45: بطاقة صفراء لمهند لاشين بعد عرقلة في منتصف الملعب

ق 35: بطاقة صفراء جديدة لربيعة بعد عرقلة فيستون ماييلي قبل انفراده من على حدود منطقة الجزاء

ق 33: الشناوي حارس بيراميدز يتدخل في الوقت المناسب ويشتت الكرة قبل وصول وسام أبو علي

ق 24: تغيير أول اضطراري مشاركة كريم الدبيس بدلا من عطية الله

ق 22: خروج يحيى عطية الله بسبب الإصابة

ق 16: عرضية تمر من الجميع.. الشناوي يتألق في التصدي لتسديدة كريم حافظ

ق 14: بطاقة صفراء لأشرف داري بعد تدخل على ماييلي

ق 12: عرضية وسام تصل لإمام الذي يراوغ وسدد تصدى لها الدفاع أمام المرمى.. ويتابعها الشحات بكرة تمر بجوار القائم

ق 5: تمريرة ثنائية بين إمام وبنشرقي تصل للأول الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء علت العارضة

بداية اللقاء

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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