خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات الجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر.

ويلعب الزمالك ضد سموحة، والمصري أمام غزل المحلة، والاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي والأهلي ضد فاركو.

وتقام مباراتي الاتحاد ضد الإسماعيلي والأهلي ضد فاركو يوم الثلاثاء 15 أبريل.

ويوم الأربعاء يلعب الزمالك مع سموحة والمصري مع غزل المحلة.

وتقام مباراة واحدة يوم الخميس وستجمع بين سيراميكا كليوباترا وزد.

لحجز تذاكر المباريات من هنا

لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا

كأس عاصمة مصر هو الاسم الجديد لكأس رابطة الأندية المحترفة.