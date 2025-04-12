تشكيل أرسنال - تغييرات عديددة.. وبارتي ظهير أيمن في مواجهة برينتفورد
السبت، 12 أبريل 2025 - 17:31
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برينتفورد.
ويلتقي أرسنال مع برينتفورد على ملعب الاتحاد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد توماس بارتي في مركز الظهير الأيمن، بينما يلعب جورجينيو بشكل أساسي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: دافيد رايا.
الدفاع: توماس بارتي - ويليام ساليبا -جاكوب كيفيور - كيران تيرني.
الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - أوليكساندر زينشينكو.
الهجوم: إيثان نوانيري - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.
ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.
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