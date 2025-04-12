انتهت الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد فاركو في الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق98. هدف ثاني لسيراميكا كليوباترا عن طريق محمد رضا البديل الذي حل بدلا من قندوسي واللاعب بكى بعد تسجيله.

ق86. إصابة قوية لأحمد قندوسي وبطاقة حمراء لياسين الملاح.

ق73. جووول أول لسيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد رمضان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق68. محمد سعيد شيكا يتألق ويتصدى لفرصة من زلاكة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20. بسام يتألق ويتصدى لرأسية من أحمد شريف.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل