حفلة أهداف.. مرموش يقود مانشستر سيتي لمعاقبة كريستال بالاس بخماسية

السبت، 12 أبريل 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

قاد المهاجم الدولي المصري عمر مرموش مانشستر سيتي لتحقيق انتصار ثمين على نظيره كريستال بالاس.

وفاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس 5-2 على ملعب الاتحاد ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف مانشتسر سيتي: كيفين دي بروين، عمر مرموش، وماتيو كوفاسيتش، وجيمس ماكاتي، ونيكو أوريلي.

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فيما أحرز إيبيريتشي إيزي، وكريس ريتشاردز هدفي كريستال بالاس.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 55 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 43 نقطة في المركز 11.

هدف مرموش كريستال بالاس هو السادس في الدوري الإنجليزي، إذ خاض مباراته العاشرة في المسابقة.

وبشكل عام سجل مرموش 7 أهداف مع مانشستر سيتي وصنع هدف منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

في المقابل واصل الحارس البرازيلي إيدرسون موراليس مساهماته في أهداف مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وصنع إيدرسون الهدف الرابع لمانشستر سيتي في شباك كريستال بالاس الذي سجله جيمس ماكاتي.

ووصل إيدرسون بالمساهمة في هذا الهدف إلى المساهمة السابعة له في مسيرته مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

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وصف المباراة

بدأ كريستال بالاس المباراة بضغط هجومي على مرمى مانشستر سيتي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

ومن هجمة منظمة من لاعبي كريستال بالاس بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها إسماعيلا سار بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إيبيريتشي إيزي بتسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى يف الدقيقة التاسعة.

وأهدر عمر مرموش هدف محقق لمانشستر سيتي بعد انفراد بالمرمى داخل منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة ضعيفة بعد تدخل من المدافع تصدى له الحارس دين هندرسون في الدقيقة 13.

ومن ركلة ركنية لكريستال بالاس نفذها أدم وارتون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استغل المدافع المتقدم كريس ريتشاردز ارتباك الحارس إيدرسون وارتقى للكرة برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الدقيقة 21.

وحرم القائم مانشتسر سيتي من تقليص الفارق بعد محاولة هجومية خطيرةعن طريق كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء.

وقلص دي بروين الفارق وسدد تسديدة مباشرة اصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى ثم سكنت الشباك في الدقيقة 33.

ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الثان بعد هجمة منظمة لمانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها مرموش بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى عند الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني سدد ماتيو كوفاسيتش تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 47 .

ومنح جيمس مكاتي التفوق لمانشستر سيتي وسجل الهدف الرابع بعدما استلم تمريرة متقنة عن طريق إيديرسون مورايش ليتمكن من ترويض الكرة بشكل جيد ومراوغة الحارس دين هندرسون ثم وضع الكرة بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 56.

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واختتم نيكو أوريلي أهداف مانشتسر سيتي بتسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 79.

وخرج عمر مرموش وجيمس مكاتي في الدقيقة 82، إذ منح بيب جوارديلا الفرصة للثنائي أوسكار بوب وسافينيو.

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