المساهمة السابعة.. إيدرسون يصنع هدف مانشستر سيتي الرابع في كريستال بالاس

السبت، 12 أبريل 2025 - 15:16

كتب : FilGoal

إيدرسون مورايش - مانشستر سيتي

واصل الحارس البرازيلي إيدرسون موراليس مساهماته في أهداف مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

ويلعب إيدرسون في صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2017 قادما من بنفيكا.

وصنع إيدرسون الهدف الرابع لمانشستر سيتي في شباك كريستال بالاس الذي سجله جيمس ماكاتي.

ووصل إيدرسون بالمساهمة في هذا الهدف إلى المساهمة السابعة له في مسيرته مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

الحارس الدولي البرازيلي صنع 4 أهداف هذا الموسم فقط، وعلى رأسهم هدف عمر مرموش الأول في مرمى نيوكاسل.

ويلعب مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة.

فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز 11 برصيد 43 نقطة.

عمر مرموش مانشستر سيتي إيدرسون
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