المساهمة السابعة.. إيدرسون يصنع هدف مانشستر سيتي الرابع في كريستال بالاس

واصل الحارس البرازيلي إيدرسون موراليس مساهماته في أهداف مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

ويلعب إيدرسون في صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2017 قادما من بنفيكا.

وصنع إيدرسون الهدف الرابع لمانشستر سيتي في شباك كريستال بالاس الذي سجله جيمس ماكاتي.

ووصل إيدرسون بالمساهمة في هذا الهدف إلى المساهمة السابعة له في مسيرته مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

الحارس الدولي البرازيلي صنع 4 أهداف هذا الموسم فقط، وعلى رأسهم هدف عمر مرموش الأول في مرمى نيوكاسل.

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هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

ويلعب مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة.

فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز 11 برصيد 43 نقطة.