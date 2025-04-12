6×10.. مرموش يسجل سادس أهدافه مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت، 12 أبريل 2025 - 14:25

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

سجل النجم الدولي المصري عمر مرموش هدفا رائعا في مواجهة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس.

ويلعب مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس على ملعب الاتحاد ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ونجح مرموش في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في شباك كريستال بالاس.

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هدف مرموش عدل نتيجة المباراة، بعدما تقدم الضيوف بهدفين وقلص كيفين دي بروين الفارق.

وسجل عمر مرموش هدف التعادل بعد هجمة منظمة لمانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها عمر مرموش بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى يف الدقيقة 36.

هدف مرموش هو السادس في الدوري الإنجليزي، إذ يخوض مباراته العاشرة في المسابقة.

وبشكل عام سجل مرموش 7 أهداف مع مانشستر سيتي وصنع هدف منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة.

فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز 11 برصيد 43 نقطة.

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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