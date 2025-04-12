انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (5)-(2) كريستال بالاس.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

ويقود عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق86 تسديدة قوية من جاك جريليش تمر أعلى مرمى كريستال بالاس

ق82 خروج عمر مرموش وجيمس مكاتي ونزول أوسكار بوب وسافينيو

ق79 جووول الخامس: تسديدة يسارية متقنة عن طريق نيكو أوريلي من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ق55 جيمس مكاتي يسجل الهدف الرابع لمانشستر سيتي بعد انفراد تام بالمرمى

ق47 جووول الثالث: هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها ماتيو كوفاسيتش بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق36 جووول التعادل: هجمة منظمة لمانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها عمر مرموش بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ق33 جووول: ركلة حرة مباشرة لمانشستر سيتي في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى، نفذها كيفين دي بروين بتسديدة مباشرة اصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى ثم سكنت الشباك.

ق24 محاولة هجومية خطيرة لمانشستر سيتي بتسديدة عن طريق كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس دين هندرسون.

ق21 جووول الثاني: ركلة ركنية لكريستال بالاس نفذها أدم وارتون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استغل المدافع المتقدم كريس ريتشاردز ارتباك الحارس وارتقى للكرة برأسية وضعت الكرة داخل الشباك

ق13 مرموش يهدر فرصة التعادل بعد انفراد تام بالمرمى

ق9 جووول: هجمة منظمة من لاعبي كريستال بالاس بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها إسماعيلا سار بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إيبيريتشي إيزي بتسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ق5 جيمس مكاتي لاعب مانشستر سيتي يهدر فرصة هدف محقق

انطلاق المباراة