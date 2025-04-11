"والقصة لسه مستمرة".. رسالة محمد صلاح عقب التجديد مع ليفربول

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 22:26

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

بعث محمد صلاح نجم ليفربول برسالة لجماهير الفريق عقب تمديد تعاقده مع الريدز لمدة موسمين.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وجدد صلاح تعاقده صباح اليوم الجمعة مع الريدز حتى 2026.

وجاءت رسالة محمد صلاح التي نشرها عبر حسابه على فيسبوك: "أحب التواجد هنا، قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا".

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وأضاف "أستمتع بحياتي وكرة القدم هنا، عائلتي أيضا تشعر بأنها في المنزل. نستمتع بكل لحظة في النادي والمدينة".

وأكمل "إنها لحظة خاصة دائما باللعب في ملعب أنفيلد، لا يوجد مكان آخر يشبه، الدفء الذي تشعر به داخله، الأغاني قبل بداية اللقاء، كل شيء يتعلق به".

وأردف "كل لحظة تسجل هدفا ويهتف الجمهور باسمي هو أمر خاص، والقصة لسه مستمرة".

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي تجديد عقد محمد صلاح لمدة عامين

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 394 مباراة وتمكن من تسجيل 243 هدفا وصناعة 111 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب، ويقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي العشرين لصالح الريدز.

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