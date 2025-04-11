مؤتمر جوارديولا: استمرار غياب ثلاثي الدفاع أمام كريستال بالاس.. ونعيش في عالم مجنون

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 17:09

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

عبر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بمنافسة فريقه على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وعلل جوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة كريستال بالاس: "رغم الإصابات التي لم تتقلص، ولكنني سعيد لأنه رغم كل تلك المشكلات التي استمرت طوال الموسم، لازال مانشستر سيتي ينافس على مكان في دوري أبطال أوروبا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة.

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ويلتقي مانشستر سيتي ظهر السبت أمام كريستال بالاس في الجولة الـ32 في الدوري الإنجليزي.

وأضاف جوارديولا: "مانويل أكانجي وناثان أكي وجون ستونز مازالوا مصابين ولن يكونوا متاحين لمواجهة كريستال بالاس".

وأكمل حديثه عن فرصة التأهل لدوري الأبطال بعد زيادة عدد الأندية الإنجليزي إلى خمسة: "من الأفضل أن يكون لدينا 5 فرق بدلًا من 4، ولكن هناك سبعة متنافسين، وسيُحسم الأمر في اللحظة الأخيرة."

وتتنافس الفرق على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل من المركز الثالث نوتينجهام فورست 57 نقطة، والرابع تشيلسي 53 نقطة، والخامس نيوكاسل 53 نقطة، والسادس مانشستر سيتي 52 نقطة، والسابع أستون فيلا 51 نقطة.

كما يتبعهما فولام في المركز الثامن برصيد 48 نقطة، وبرايتون تاسعا برصيد 47 نقطة.

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وضمن خامس الدوري الإنجليزي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2025 - 2026 بعد فوز أرسنال الكبير على حساب أرسنال 3-0 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

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وعن المركز المناسب للشاب نيكو أوريلي، رد جوارديولا: "إنه يجيد اللاعب في وسط الملعب (بوكس تو بوكس)، ويؤدي بشكل جيد جدا ونحن سعداء بذلك".

ورد جوارديولا على الهجوم على فودين وجريليش في دربي مانشستر معلقا: "هذا يحدث في كل مكان في العالم، إنه عالم مجنون، إنها ليست قضية رياضية فقط، الأمر لا يتعلق بمانشستر يونايتد، أو نادٍ محدد، إنه يحدث في كل مكان، انظر حولك وستدرك أعتقد أننا لسنا على الطريق الصحيح."

وأتم حديثه عن الانتقالات الصيفية: "لا أعرف ما سيحدث، جميع اللاعبين لديهم عقود باستثناء كيفين دي بروين، لنرى ما سيحدث".

وكان كيفين دي بروين أعلن رحيله رسميا عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

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