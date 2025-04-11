تقرير إنجليزي يكشف التفاصيل المالية في عقد صلاح الجديد

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن التفاصيل المالية في عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ووقع صلاح عقدا جديدا مع الريدز لمدة موسمين ليعلن بقائه رسميا في صفوف متصدر الدوري الإنجليزي.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد صلاح مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن عقد صلاح الجديد مع ليفربول مقابل 375 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا

وخالفت مجموعة فينواي الرياضية المالكة لنادي ليفربول قاعدتها بتمديد عقد صلاح رغم تخطيه سن الثلاثين.

وجذب صلاح اهتمام الأندية السعودية في العامين الماضيين، وتلقى عرضا كبيرا من نادي الاتحاد السعودي مقابل 150 مليون جنيه سترليني في صيف 2023، ولكن رفضه نادي ليفربول.

وسيحتاج صلاح لتجاوز إيان راش أفضل هداف في تاريخ ليفربول على مر العصور 103 هدفا.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 394 مباراة وتمكن من تسجيل 243 هدفا وصناعة 111 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب (الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو (مرتين)، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، ودرع الاتحاد الإنجليزي.)

وسجل صلاح هذا الموسم 32 هدفًا وقدّم 22 تمريرة حاسمة.