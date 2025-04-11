صلاح: أريد لقب الدوري الإنجليزي بشدة لهذا السبب.. وجددت عقدي لمدة موسمين

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع حساب النادي الرسمي بعد توقيعه عقدًا جديدا مع الريدز لمدة موسمين ليعلن بقائه رسميا في صفوف متصدر الدوري الإنجليزي.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد صلاح مع نهاية الموسم الجاري.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 394 مباراة وتمكن من تسجيل 243 هدفا وصناعة 111 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.

وكل ما جاء في الحوار التالي على لسان محمد صلاح:

من الرائع أن أبقى هنا لعامين آخرين، أنا سعيد بتوقيع عقد جديد.

أنا متحمس جدا، لدينا فريق رائع الآن، قبل ذلك كان لدينا فريقا رائعا أيضا، ولكني وقعت على العقد الجديد لأن لدينا الفرصة للفوز بمزيد من الألقاب والاستمتاع بكرة القدم.

لقد قضيت أفضل سنواتي مسيرتي هنا في ليفربول، لعبت 8 سنوات وآمل أن تكون 10، أستمتع بحياتي هنا وأستمتع بكرة القدم.

عائلتي يشعرون كأنهم في وطنهم، زوجتي ماجي وأطفالي كانوا سعداء للغاية ببقائنا عامين آخرين، وأعتقد أن مكة كانت أسعد فرد في العائلة، بالطبع أردنا جميعا البقاء، ولكن مكة كانت الأسعد بسبب أصدقائها هنا في المدرسة، الأجواء كانت رائعة بعد توقيعي.

عند توقيعك العقد الأخير عام 2022 كنت التاسع في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، أنت الآن الثالث، وعلى بعد 4 أهداف من احتلال المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

أمر رائع أن أحتل المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ وكذلك اقترابي من المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، لكنني أشعر بفخر أكبر عندما نفوز بألقاب الفريق لأن هذا هو أهم شيء. عندما تفوز بشيء مع الفريق وتسجل أهدافًا وتكون مشاركًا، فهذا ما يتذكره الناس، إن الحصول على جوائز فردية فقط دون الفوز بأي شيء لا يعد أمرًا رائعًا.

وبالتأكيد أمر رائع أنني على بعد 4 أهداف لاحتلال المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، ولكن مرة أخرى، عندما تُسجل الأهداف وتشعر بأنك تُشارك في معظم المباريات وأن الفريق على وشك الفوز بألقاب كبيرة، فهذا شعور لا يُصدق.

أنا مجرد جناح جيد، وأحاول القيام بعملي. طالما أننا نفوز بالمباريات ونقترب من الفوز بالألقاب، فهذا هو الأهم.

لقد كنتُ هنا منذ أن كان عمري ٢٤ أو ٢٥ عامًا، لذا نضجتُ هنا كشخص وكلاعب، كما أنني أشعر بسعادة غامرة عندما يأتي إليّ اللاعبون الأصغر سنًا ويسألونني، لديّ علاقة رائعة مع الجميع هنا.

أحيانًا أنظر إلى اللاعبين وأضحك لأنني أعرف أنني مررتُ بمثل هذه المواقف من قبل؛ أحيانًا لا يمكنك تحمل الضغط وتنظر إلى الموقف من زوايا مختلفة. لكن عندما تكبر، ترى الأمور بشكل مختلف. أنا سعيد جدًا بأدواري خلال هذه السنوات.

لا أفكر كثيرًا في كوني قدوة للاعبين الأصغر سنًا أم لا، أعرف مدى احترافيتي، وأحاول دائمًا أن أكون هنا أولاً وأن أقوم بعملي على أكمل وجه؛ أحاول أن أكون محترفًا هنا وفي المنزل أيضًا، أحاول فقط الاستمتاع بوقتي، وأعتقد أن اللاعبين الأصغر سنًا هنا أذكياء جدًا، يحاولون أحيانًا تقليد ما أفعله ويحاولون التواجد دائمًا في صالة الألعاب الرياضية مبكرًا أيضًا، الأمر يسير على ما يرام حتى الآن.

قلت في بداية الموسم: أريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من أي شيء آخر. أريده بشدة، بصراحة. يستحقه الجمهور - في المرة الأخيرة التي فزنا فيها باللقب، لم نحتفل به كثيرًا، نأمل أن نحقق ذلك هذه المرة.

الدوري الإنجليزي الممتاز هو حلمي لأننا لم نحتفل به بالطريقة التي أردناها في المرة الماضية، أعتقد أننا مدينون بذلك للجماهير، إنهم يستحقونه، ويستحقون الاستمتاع به بعد كل هذا الوقت الطويل، بالاحتفال في أنفيلد وفي الشارع، والاستمتاع بفوزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز.

التفكير في الاحتفال مع الجماهير في أنفيلد يُثير حماسي كل يوم - أن آتي إلى العمل وأُحفز نفسي وأُحفز اللاعبين الآخرين أيضًا، لأننا الآن أقرب من أي وقت مضى إلى الفوز بالدوري الإنجليزي بطريقة مميزة، يُمكننا الفوز به في بعض المباريات في أنفيلد، فلم لا؟ سنُحاول الفوز به.

لا تزال هناك سبع مباريات متبقية، ولن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق لأن أرسنال يلحق به أيضًا. سنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز في النهاية.

الأمر صعب للغاية لأن أرسنال كما ترون، يقدم أداءً رائعًا، والدوري الإنجليزي الممتاز صعب للغاية، إنه أصعب دوري في العالم، وأغرب دوري في العالم أيضًا - الآن نرى نوتنجهام فورست في المركز الثالث، ومانشستر سيتي في المركز الخامس أو السادس، الأمر صعب للغاية. علينا فقط أن نتحلى بالتواضع ونؤدي عملنا على أكمل وجه، وأن نكون مستعدين للمعاناة، لأن هذا ما يتطلبه الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

بالتأكيد الفريق قادر على المنافسة على الألقاب الكبرى مرة أخرى في الموسم المقبل، لو لم أكن أؤمن بذلك لما وقعت. أؤمن بقدرة الفريق على الفوز بالألقاب. بدعم الجماهير والمدينة، وبالدعم الذي يقدمونه لنا دائمًا في المباريات، أعتقد أننا قادرون على الفوز بالعديد من الألقاب في السنوات القادمة.

أعتقد أن علاقتي جيدة مع أرني سلوت، نفهم بعضنا البعض داخل الملعب وخارجه، وهذا أمر بالغ الأهمية، نتواصل بشكل جيد، ونناقش تقريبًا كل ما يريده مني أن أتحسن وما يريده مني، وإذا شعرتُ بأي شك، أتحدث إليه هذه ميزة رائعة لي كمدرب.

أود أن أقول لجماهير ليفربول: أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، لقد وقّعتُ هنا لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معًا، استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل.

نعم، أنا الآن أكثر حضورًا في ليفربول من أي وقت مضى