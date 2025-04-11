بيراميدز يتأهل إلى نصف نهائي بطولة بني ياس الدولية تحت 18 عاما

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الإمارات الإماراتي

حسم فريق بيراميدز تحت 18 عاما بطاقة تأهله إلى نصف نهائي بطولة نادي بني ياس الدولية المقامة في الإمارات.

ويستضيف نادي بني ياس الإماراتي بطولة دولية بمشاركة أندية إماراتية بالإضافة إلى النجم الأحمر الصربي ونادي بيراميدز.

وتأهل بيراميدز جدول بعدما جمع 6 نقاط في المجموعة الأولى.

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وفاز بيراميدز في الجولتين الماضيتين على بني ياس والوحدة لكنه خسر أمام الإمارات الإماراتي 2-1 في ختام دور المجموعات، ليحجز مقعدا في نصف النهائي.

كما تأهل فريق الإمارات الإماراتي إلى الدور ذاته بعدما جمع هو الآخر 6 نقاط بالمجموعة الأولى.

لا يتوفر وصف.

ويضم نادي الإمارات في صفوفه 3 لاعبين مصريين وهم: محمد أحمد رضا لاعب نادي إنبي السابق، وعمر محمد عبد العزيز، لاعب الجونة والزمالك السابق، ومحمد يوسف، لاعب الاتحاد السكندري السابق.

في المقابل تأهل فريقي العين الإماراتي والنجم الأحمر الصربي من المجموعة الثانية.

وينتظر بيراميدز نتيجة مباراة العين ضد النجم الأحمر في ختام دور المجموعات لتحديد مواجهتي نصف النهائي.

بيراميدز الإمارات الإماراتي
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