سلوت: صلاح في قمة مستواه وليس نهاية مسيرته.. وهذه نقطة قوته

عدد أرني سلوت مدرب ليفربول مكاسب فريقه بعد تجديد تعاقد النجم الدولي المصري محمد صلاح.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد عقد النجم الدولي المصري محمد صلاح، بعدما كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال أرني سلوت في مؤتمر صحفي: "محمد صلاح لاعب رائع لكنه في الوقت ذاته إنسانا متواضعا ويبذل الكثير من الجهد من أجل الوصول لهذه المكانة".

وأضاف "صلاح يعمل بكل قوة وتأثيره واضح للجميع، ويمكنه تسجيل الأهداف حتى وإن لم يكن في أفضل حالاته. القوة الذهنية أكثر ما يميزه بالنسبة لي".

وتابع "صلاح ساعدنا خلال السنوات الماضية في حسم العديد من المباريات، واللاعب دائما يُقيم على أرقامه وما يقدمه للفريق لذلك نحن سعداء باستمراره، والجماهير كذلك".

وأتم "أنا جزء من عملية تجديد صلاح، ولكن من يستحق الثناء هو اللاعب ووكيلة وإدارة النادي. صلاح يقترب من الوصول لقمة مستواه وليس نهاية مسيرته".

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي تجديد عقد محمد صلاح دون الكشف عن مدة التجديد أو تفاصيله.

فيما أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى تجديد صلاح عقده مع ليفربول لمدة موسمين.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 394 مباراة وتمكن من تسجيل 243 هدفا وصناعة 111 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.