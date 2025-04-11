صلاح: أتمنى إكمال 10 سنوات مع ليفربول.. ولهذا السبب جددت تعاقدي

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 10:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أعرب محمد صلاح عن حماسه الشديدة للمرحلة المقبلة بعد تجديد تعاقده مع ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد عقد النجم الدولي المصري محمد صلاح، بعدما كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال صلاح عبر موقع ليفربول الرسمي: "أنا متحمس للغاية. لدينا فريق رائع الآن. قبل ذلك كان لدينا فريق رائع أيضا، لكنني وقعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم".

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وأضاف "لقد قضيت أفضل سنواتي هنا. لعبت 8 سنوات، وآمل أن تكون عشر سنوات. أستمتع بحياتي هنا، وأستمتع بكرة القدم، لقد عشت أفضل سنوات مسيرتي".

وأتم "أود أن أقول للجماهير، أنا سعيد جدا لوجودي هنا. جددت تعاقدي لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معا. استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل في المستقبل أن نفوز بالمزيد من الألقاب".

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي تجديد عقد محمد صلاح دون الكشف عن مدة التجديد أو تفاصيله.

فيما أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى تجديد صلاح عقده مع ليفربول لمدة موسمين.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 394 مباراة وتمكن من تسجيل 243 هدفا وصناعة 111 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.

محمد صلاح ليفربول
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