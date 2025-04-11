الرحلة مستمرة.. ليفربول يعلن تجديد عقد محمد صلاح

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 10:24

كتب : محمود حمدي

محمد صلاح - ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد عقد النجم الدولي المصري محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وكان من المفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي تجديد عقد محمد صلاح دون الكشف عن مدة التجديد أو تفاصيله.

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شبكة "ذا أثليتك" ذكرت في وقت سابق أن محمد صلاح قريب من التجديد مع ليفربول على عقد مدته موسمين.

وكان رامي عباس وكيل اللاعب يرغب في تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم، بينما سياسة نادي ليفربول هي التجديد لمدة موسم واحد فقط بسبب عامل السن.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول توصل لاتفاق مع صلاح لتجديد عقده لمدة موسمين.

ليفربول توصل لاتفاق مع محمد صلاح لتجديد تعاقده بعد الوصول لحل وسط بأن يكون العقد لمدة موسمين

وأوضح التقرير أن أزمة تجديد تعاقد صلاح لم تتعلق أبدا بالناحية المادية لكن على مدة التعاقد.

ويعتبر صلاح الأعلى أجرا داخل ليفربول بأكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

وأشار التقرير ذاته إلى أن تجديد تعاقد صلاح سيكون أمرا رائعا لأرني سلوت المدير الفني لكنه ضربة قوية للدوري السعودي الذي كان ينتظر تدعيم صفوفه بقائد منتخب مصر.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 394 مباراة وتمكن من تسجيل 243 هدفا وصناعة 111 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.

محمد صلاح ليفربول
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