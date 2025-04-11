مصدر من كاف لـ في الجول: قررنا إعادة قرعة أمم إفريقيا للشباب.. وموعدان مقترحان

كشفت مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إعادة قرعة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو.

وكان من المقرر إقامة البطولة في كوت ديفوار التي اعتذرت عن استضافتها الشهر الماضي.

وأشار المصدر عن أسباب إعادة القرعة في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "يجب أن تكون مصر مستضيفة البطولة في المجموعة الأولى في ظل انسحاب كوت ديفوار".

وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية للشباب أقيمت يوم 13 فبراير الماضي، والتي شهدت وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب، فيما تواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الاولى إلى جانب إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وتنزانيا، إلا أن القرعة ستعاد مرة أخرى.

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للمشاركة في البطولة ليحصل على موافقة من المكتب التنفيذي للكاف، حسبما أعلن حساب الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن كاف في انتظار رد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة لتحديد موعد القرعة الجديد أحد يومي الأحد أو الإثنين المقبلين.

وتابع المصدر: "الكاف في انتظار تحت مصر للملاعب الثلاثة المستضيفة لكأس الأمم للشباب، بعدما أرسلت مصر 6 ملاعب بشكل مبدئي وهم: القاهرة، والدفاع الجوي، وهيئة قناة السويس، والسويس الجديد، وملعب حرس الحدود بالمكس، بالإضافة إلى ملعب الكلية الحربية".

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وطلب كاف رسميا من مصر الموافقة على تنظيم بطولة أمم إفريقيا للشباب بما لها من مكانة عريقة وقدرات كبيرة وخبرات معروفة في إنجاح تنظيم أى بطولات مهما كانت الظروف أو ضيق الوقت.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على موافقة الدولة وخطاب الضمان الحكومي.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.