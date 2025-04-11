ميدو: زيزو قرر الخروج من الباب الصغير.. وهذا سبب رفض العروض السابقة لبيعه

صرّح أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط في الزمالك بأن أحمد سيد "زيزو" قرر "الخروج من الباب الصغير" وكشف سبب رفض العروض السابقة المقدمة للاعب.

وأعلن الزمالك في بيانه عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده. (طالع التفاصيل)

وقال عضو لجنة التخطيط في الزمالك عبر قناة أون سبورت 1: "لجنة التخطيط أوصت مجلس الإدارة باستبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش، بعدما فشلت محاولاتنا لتجديد تعاقد زيزو مع النادي في أكثر من مرة".

وأضاف "قدمنا عرضا رسميا لزيزو منذ شهر ولم نستطع عقد جلسة مع اللاعب أو والده طيلة الفترة الماضية، واتخذنا القرار باستبعاده من أجل تحقيق الاستقرار للفريق".

وأوضح "وجود زيزو مع الفريق خلال مباراة ستيلينبوش كان سيمثل إضافة فنية، لكن توقعنا أن الهجوم من الجماهير سيكون على زيزو وفضلنا استبعاده للحفاظ على تركيز الفريق".

وتابع "لدينا ما يثبت بتواجد زيزو في السفارة الأمريكية قبل مباراة حاسمة للفريق، وكان علينا حماية هيبة الفريق، ومهما كان اسمك لكنك لست أكبر من النادي، والزمالك يستطيع صناعة النجوم".

وشدد "سيتم معاملة زيزو باحترافية حتى اليوم الأخير من تعاقده مع الزمالك، وسيتدرب مع المجموعة ولن يتم تجميده وسيحصل على كل الامتيازات التي يحصل عليها المحترفين في النادي".

وأردف "زيزو قرر مصيره واختار الخروج من الباب الصغير، قدمنا أفضل البنود التعاقدية للاعب مصري في التاريخ، وزيزو لم يقدر ما فعله النادي له".

وكشف "لم تحدث أي مشادة بيني وبين زيزو في مران الزمالك كما أشيع، وطلبت من عبد الواحد السيد مدير الكرة الجلوس مع زيزو كممثل عن مجلس الإدارة ومعي الشيكات من عمرو الجنايني من أجل الحصول على توقيعه لكنه رفض".

وأكمل "مثلما حدث تسريب في مفاوضات زيزو مع الزمالك، حدث ذلك أيضا في الجهة الأخرى".

ورد على إزالة صورة زيزو من مقر تدريبات الزمالك ودهسها، قائلا: "لا نقبل بأي إهانة للاعب يمثل الزمالك وسنتعامل مع زيزو باحترافية لليوم الأخير في عقده مع النادي".

وأجاب على أزمة المستحقات المتأخرة لزيزو قائلا: "زيزو قدم طلب للحصول على مستحقاته المتأخرة، وسنقدم ما يثبت التعاملات المالية في السنوات الأخيرة وأوضحنا هذا لوالد اللاعب".

وواصل "لماذا رفض الزمالك عرض نيوم؟ كان هناك تخوف من عودة اللاعب لمصر بعد فترة قصيرة من رحيله، وطلبنا منهم دفع مبلغ في حال حدوث ذلك الأمر لكنه رفضوه مباشرة".

وأتم "تقدم الشباب السعودي سابقا بعرض بقيمة 8 ملايين دولار + 2 مليون دولار مكافآت لضم زيزو أثناء اللجنة المعينة برئاسة أحمد فؤاد الوطن، وعُرض ذلك على الجهة الإدارية المختصة ورفضت، لو كان هناك مجلس منتخب كان سيتم قبول العرض".