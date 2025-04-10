تونس تعلن مشاركتها ببطولة أمم إفريقيا للشباب في مصر

الخميس، 10 أبريل 2025 - 23:53

كتب : FilGoal

الاتحاد التونسي لكرة القدم

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم مشاركة منتخب بلاده للشباب في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة المقررة في مصر خلال الشهر الجاري.

ونشر الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي: "مبروك لتونس، المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يصادق على مقترح الجامعة التونسية لكرة القدم ويقر مشاركة تونس لكأس إفريقيا للأمم أقل من 20 سنة المنظمة في مصر خلال الشهر الجاري."

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو.

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وكان من المقرر إقامة البطولة في كوت ديفوار التي اعتذرت عن استضافتها الشهر الماضي.

وسيشارك في البطولة 13 منتخبا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل منتخبين صاحبي المركز الثالث.

وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية للشباب أقيمت يوم 13 فبراير الماضي، والتي شهدت وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب، إلا أن القرعة ستعاد مرة أخرى.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وطلب كاف رسميا من مصر الموافقة على تنظيم بطولة أمم إفريقيا للشباب بما لها من مكانة عريقة وقدرات كبيرة وخبرات معروفة في إنجاح تنظيم أى بطولات مهما كانت الظروف أو ضيق الوقت.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لوزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على موافقة الدولة وخطاب الضمان الحكومي.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.

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