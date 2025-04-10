تقرير تركي: جالاتا سراي يخطط للتعاقد مع جوندوجان
الخميس، 10 أبريل 2025 - 19:16
كتب : FilGoal
يخطط نادي جالاتا سراي التركي للتعاقد مع ألكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل.
إلكاي جوندوجان
النادي : مانشستر سيتي
وينتهي تعاقد جوندوجان مع جالاتا سراي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة فاناتيك التركية، فإن جالاتا سراي يسعى للتعاقد مع جوندوجان لقيادته بداية من الموسم المقبل.
وأوضحت التقارير أن عقد اللاعب الألماني في الصيف، ولم يُعرض عليه مانشستر سيتي تمديد عقده بعد.
صاحب الـ34 عاما لعب هذا الموسم 42 مباراة مع مانشستر سيتي، وسجل هدفين وصنع 3.
جوندوجان انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2016 مقابل 27 مليون يورو قادما من بوروسيا دورتموند.
ورحل جوندوجان إلى برشلونة في الصيف قبل الماضي دون مقابل لكنه عاد مع بداية الموسم الحالي غلى مانشستر سيتي مرة أخرى.
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