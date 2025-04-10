صن: يونايتد وتوتنام يتصارعان على ضم مدافع إيفرتون
الخميس، 10 أبريل 2025 - 18:55
كتب : FilGoal
دخل مانشستر يونايتد وتوتنام في سباق من أجل التعاقد مع جاراد برانثويت مدافع إيفرتون بداية من الموسم المقبل.
جاراد برانثوايت
النادي : إيفرتون
وبحسب صحيفة صن الإنجليزية، فإن إيفرتون يتوقع خسارة خدمات جاراد برانثويت في الموسم المقبل، في ظل الاهتمام الشديد من مانشستر يونايتد وتوتنام بضم قلب الدفاع.
وأوضحت التقارير أن يونايتد وتوتنام مهتمان بقوة بضم اللاعب، وإن كانت فرص مانشستر يونايتد الأكب في الحصول على مدافع إيفرتون.
جاراد برانثويت صاحب الـ22 عاما، يلعب في صفوف منذ صيف 2021.
ولعب جاراد برانثويت موسما على سبيل الإعارة في صفوف إيندهوفين الهولندي قبل أن يعود إلى إيفرتون في صيف 2023.
جاراد برانثويت لعب 80 مباراة بقميص إيفرتون وسجل 4 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.
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