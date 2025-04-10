صن: يونايتد وتوتنام يتصارعان على ضم مدافع إيفرتون

الخميس، 10 أبريل 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

جاراد برانثويت - إيفرتون

دخل مانشستر يونايتد وتوتنام في سباق من أجل التعاقد مع جاراد برانثويت مدافع إيفرتون بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة صن الإنجليزية، فإن إيفرتون يتوقع خسارة خدمات جاراد برانثويت في الموسم المقبل، في ظل الاهتمام الشديد من مانشستر يونايتد وتوتنام بضم قلب الدفاع.

وأوضحت التقارير أن يونايتد وتوتنام مهتمان بقوة بضم اللاعب، وإن كانت فرص مانشستر يونايتد الأكب في الحصول على مدافع إيفرتون.

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جاراد برانثويت صاحب الـ22 عاما، يلعب في صفوف منذ صيف 2021.

ولعب جاراد برانثويت موسما على سبيل الإعارة في صفوف إيندهوفين الهولندي قبل أن يعود إلى إيفرتون في صيف 2023.

جاراد برانثويت لعب 80 مباراة بقميص إيفرتون وسجل 4 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.

جاراد برانثويت - إيفرتون مانشستر يونايتد توتنام
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