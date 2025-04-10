مران الأهلي - تدريبات بدنية ومحاضرة كولر استعدادا لمواجهة بيراميدز

الخميس، 10 أبريل 2025 - 18:29

كتب : FilGoal

الأهلي

استأنف النادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز في الأسبوع الثاني من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في تمام السابعة مساء السبت.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في التدريبات.

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وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

كما عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة مساء الأربعاء، قادمة من موريتانيا بعد مواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي، بعد تخطي الهلال السوداني بنفس النتيجة ذهابا وإيابا 1-0.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف بيراميدز المتصدر برصيد 43 نقطة.

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