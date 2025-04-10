تقليص عدد منتخبات الرجال في أولمبياد لوس أنجلوس إلى 12.. وزيادة السيدات

أعلنت اللجنة الأولمبية تقليص عدد المنتخبات المشاركة في مسابقات كرة القدم رجال بأولمبياد لوس أنجلوس 2028 إلى 12 منتخبا.

وفي المقابل كشفت اللجنة الأولمبية عبر موقعها الرسمي عن قرار بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في مسابقات كرة القدم سيدات إلى 16 بدلا من 12 منتخبا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرار الأولمبية بزيادة عدد منتخبات كرة القدم النسائية في الأولمبياد، معتبرا أن هذا القرار إنجاز كبير في مسيرة كرة القدم النسائية ودعم قوي لها.

ورد جياني إنفانتينو رئيس فيفا معلقا على قرار الأولمبية: ""لطالما آمن الفيفا بقوة كرة القدم النسائية، ويُعدُّ قرارُ المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اليوم خطوةً إيجابيةً".

وأضاف إنفانتينو: "رؤيتنا واضحة نحن نستثمر في فرص كرة القدم النسائية ونُوسِّعها على جميع المستويات. فوجود المزيد من الفرق على الساحة الأولمبية يعني المزيد من النماذج، والمزيد من الإلهام، والمزيد من التأثير".

وأكمل: "نشكر اللجنة الأولمبية الدولية على المناقشات المثمرة التي ستجعل من دورة الألعاب الأولمبية 2028 حدثًا رائدًا، وسنواصل العمل مع شركائنا لدمج كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية في البرنامج الأولمبي."

وذكر الحساب الرسمي لـ فيفا: "تقدمنا بطلب رسمي لزيادة عدد فرق السيدات من 12 إلى 16 فريقًا قبل باريس 2024، وكان هذا الطلب متوافقًا مع الهدف السابع من الأهداف الاستراتيجية التي ادعو إلى توفير المزيد من الفرص للنساء والفتيات في كرة القدم وعلى جميع مستويات اللعبة."

فيما صرح ماتياس جرافستروم الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "يعمل فيفا منذ فترة على زيادة عدد فرق السيدات في الألعاب الأولمبية، وبالنيابة عن الفيفا أود أن أشكر إدارة اللجنة الأولمبية الدولية على تعاونها معنا خلال الأشهر الماضية لإعداد هذا القرار الرائد".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية بالنتيجة، ولكننا، بالطبع، سنواصل التزامنا الكامل بعملنا اليومي والمستمر في جميع المجالات ذات الصلة بكرة القدم النسائية، بما في ذلك المسابقات والمجالات الفنية والتنظيمية، لإطلاق العنان لإمكاناتها التي لا يمكن إنكارها في جميع أنحاء العالم."

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات من 24 إلى 32 منتخبا لأول مرة عام 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

وتبلغ حصة المنتخبات الإفريقية في الأولمبياد 3.5 مقعدًا.

وتتأهل 3 منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع مباراة إقصائية ضد نظيره الآسيوي.

وشارك المنتخب المصري للرجال في الأولمبياد 13 مرة، حيث حقق المركز الثالث كأفضل إنجاز مرتين، فيما لم تشارك سيدات مصر في الأولمبياد من قبل.