مصدر من الأهلي لـ في الجول: نانت منفتح على مفاوضات بيع مصطفى محمد.. ونقطة خلاف

يكثف الأهلي مفاوضاته لضم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي من أجل ضمه عقب نهاية الموسم الجاري بداية من كأس العالم للأندية.

ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى صيف 2027 أي لمدة موسمين مقبلين.

وكان FilGoal.com قد كشف عن بدء مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد لضمه خلال الفترة المقبلة. (مزيد من التفاصيل)

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نانت من أجل حسم صفقة مصطفى محمد".

وأوضح "النادي الفرنسي منفتح على عرض الأهلي ويتبقى الاتفاق مع اللاعب على مدة التعاقد".

وتابع "مصطفى محمد أبدى موافقته على المشاركة في كأس العالم للأندية مع الانتظار لحسم مصيره من الإعارة أو البيع بنهاية الموسم".

واختتم المصدر تصريحاته "الأهلي يريد التعاقد مع اللاعب إما عن طريق البيع أو إعارة مع أحقية الشراء".

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وخاض مصطفى محمد 27 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات مع نانت.

وساهم مصطفى في ستة أهدافه مع فريقه الفرنسي إذ نجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا.