خبر في الجول - ليست فترة مونديال الأندية فقط.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم مصطفى محمد

يدخل النادي الأهلي في مفاوضات مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي من أجل ضمه عقب نهاية الموسم الجاري.

ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى صيف 2027 أي لمدة موسمين مقبلين.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من مصطفى محمد أن الأهلي بدأ بالفعل مفاوضاته لضم اللاعب من نادي نانت.

وكشف المصدر المقرب من مصطفى محمد "الأهلي يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي من أجل ضم مصطفى محمد من نانت".

وتابع "رغبة الأهلي في ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم وليست لفترة كأس العالم للأندية فقط".

وأضاف "مصطفى محمد يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم من أجل دراسة العروض الأوروبية المقدمة إليه ومقارنتها بعرض الأهلي".

واختتم المصدر تصريحاته "لم يتم حسم الأمر حتى الآن سواء بالقبول أو الرفض".

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وخاض مصطفى محمد 27 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات مع نانت.

وساهم مصطفى في ستة أهدافه مع فريقه الفرنسي إذ نجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا.