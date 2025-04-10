سكاي تكشف عرض بايرن الجديد للتمديد مع ليروي ساني

قدم بايرن ميونيخ عرضا لجناحه ليروي ساني من أجل تمديد عقده، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وينتهي عقد ساني مع بايرن في صيف 2025، ويحق له الانتقال إلى أي فريق مجانا الصيف المقبل.

وكشف التقرير تفاصيل العرض، إذ يتقاضي 10 ملايين يورو سنويا، مع إضافات مرتبطة بالأداء، ما قد يرفع إجمالي الراتب إلى حوالي 14 أو 16 مليون يورو.

ويبلغ راتب ساني حاليًا حوالي 20 مليون يورو، ولكنه مستعد لقبول تخفيض راتبه لرغبته في البقاء، حسب التقرير.

وعرض بايرن على ساني تمديد التعاقد حتى صيف 2028.

وأضاف التقرير أن جميع الأطراف تعمل الآن على التوصل إلى اتفاق.

ولفت التقرير إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة حاسمة.

وكانت تقارير قد ذكرت أنه في حالة فشل مفاوضات بايرن مع ساني من أجل تجديد العقد، فإن وجهة اللاعب ستكون العودة إلى إنجلترا.

لاعب مانشستر سيتي السابق يجذب اهتمام مانشستر يونايتد وأرسنال، وكلاهما ينتظر فشل مفاوضاته على العقد الجديد مع بايرن، حسب التقارير.

اللاعب الموهوب شارك كبديل في معظم مباريات النصف الأول من الموسم، قبل أن يستعيد مستواه ويتألق في النصف الثاني من الموسم.

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