التشكيل - قفة وكابو يقودان هجوم إنبي.. وزدام وجوناثان أساسيان مع مودرن سبورت
الخميس، 10 أبريل 2025 - 15:24
كتب : FilGoal
تنطلق منافسات الجولة الثانية من مرحلة الهبوط بالدور الختامي من بطولة الدوري المصري اليوم الخميس.
ويستضيف إنبي فريق مودرن سبورت على استاد بتروسبورت.
ودفع حمزة الجمل بالثنائي رفيق كابو وأحمد أمين قفة في التشكيل الأساسي لفريق إنبي.
بينما يبدأ معتز زدام في التشكيل الأساسي لمودرن سبورت.
وجاء تشكيل إنبي كالآتي:
حراسة المرمى: رضا السيد
الدفاع: خالد أحمد - أحمد صبيحة – أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد
الوسط: أحمد العجوز – علي محمود – علي إيهاب
الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين قفة - محمد شريف حتحوت
وعلى مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى - صلاح زايد - أحمد زكي - محمد سمير - حسام غانم - سيف الدين عصام - زياد كمال - مهاب سامي - مودي ناصر
بينما تشكيل مودرن سبورت كالآتي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع: علي فوزي - محمود رزق - علي الفيل - جوزيف جوناثان.
خط الوسط: غنام محمد - معتز زدام - أحمد يوسف.
خط الهجوم: محمد مسعد - حسام حسن - أحمد عاطف.
ويحتل إنبي المركز الثامن برصيد 12 نقطة بينما مودرن سبورت بنفس الرصيد في المركز التاسع بفارق الأهداف.