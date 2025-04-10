صحيفة النهار: استقالة رئيس نادي مولودية الجزائر بعد الخروج من أورلاندو

تقدم حكيم حاج رئيس نادي مولودية الجزائر استقالته بعد خروج فريقه أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا.

وودع مولودية الجزائر منافسات دوري الأبطال من ربع النهائي رغم التعادل السلبي أمام أورلاندو في جنوب إفريقيا، لكن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل.

وكشفت صحيفة النهار أن حكيم حاج قرر تقديم استقالته من أجل منح الفرص لأشخاص آخرين لجلب أفكار جديدة للنادي.

وقال حكيم حاج في تصريحات نقلتها الصحيفة الجزائرية: "هدفي كان الذهاب لأبعد نقطة في بطولة إفريقيا لكننا لم ننجح وأتمنى أن يحقق ذلك أشخاص آخرين".

وتابع "مولودية الجزائر ليس ملكا لأي شخص من أجل توريثه، بل هو ملك الشعب".

وشدد رئيس مولودية الجزائر "الفريق على الطريق الصحيح بالنظر لمستواه الذي يجب المحافظة عليه، لكن يجب تحسين بعض الأمور الإدارية".

واختتم تصريحاته "يجب امتلاك ثقافة منح فرصة للشباب من أجل تقديم أفكار جديدة لذلك تقدمت باستقالتي".