ليفربول يطير إلى آسيا قبل الموسم الجديد

أعلن نادي ليفربول قيامه بجولة تحضيرية في شرق آسيا للاستعداد للموسم الجديد.

في البداية سيلعب ليفربول ضد ميلان وديا يوم السبت 26 يوليو على ملعب كاي تاك الذي افتُتح حديثًا في هونج كونج.

ثم يواجه يوكوهاما إف مارينوس الياباني في ثاني مبارياته ضمن جولته الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد

ستُقام المباراة على ملعب نيسان في يوكوهاما يوم الأربعاء 30 يوليو، حيث يزور فريق ليفربول اليابان لأول مرة في جولته التحضيرية للموسم الجديد.

كانت آخر زيارة لليفربول إلى شرق آسيا عام 2023، حيث لعب في سنغافورة، كما سافر إلى هونج كونج في 2017.

أثناء تواجده في آسيا، سيشارك فريق ليفربول أيضًا في عدد من المشاريع المجتمعية المحلية والأنشطة الثقافية المهمة.

بالإضافة إلى استضافة عدد من فعاليات المشجعين مع أساطير النادي.