مواعيد مباريات الخميس 10 أبريل 2025.. مواجهتان في الدوري وسلة الاتحاد

تنطلق منافسات الجولة الثانية من الدور الختامي لمرحلة الهبوط بالدوري المصري بإقامة مباراتين.

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الدوري المصري

يحل مودرن سبورت ضيفا على إنبي ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الرابعة عصرا على استاد بتروسبورت.

بينما الإسماعيلي يستضيف الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء على استاد هيئة قناة السويس.

وتذاع المباريات عبر شبكة قنوات أون سبورت.

الدوري الأوروبي

تنطلق منافسات ذهاب ربع نهائي المسابقة، ويستضيف توتنام فريق فرانكفورت في تمام التاسعة مساء.

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليون في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين المصري

يستضيف بلدية المحلة فريق المنصورة في الثالثة والنصف عصرا، وفي نفس التوقيت يحل المقاولون العرب ضيفا على أسوان.

بينما يواجه كهرباء الإسماعيلي فريق بروكسي، ويحل أبو قير للأسمدة ضيفا على القناة.

وتختتم مباريات اليوم عندما يحل وادي دجلة ضيفا على نادي وي.

كرة سلة

يواجه الاتحاد السكندري فريق استاد مالي في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإفريقي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2.