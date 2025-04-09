نهضة بركان بخطى ثابتة لنصف نهائي الكونفدرالية.. وإثارة ركلات الترجيح تنصر قسنطينة

حسم نهضة بركان تأهله إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تخطي أسيك الإيفواري.

وكرر نهضة بركان انتصاره على الفريق الإيفواري بهدف دون مقابل ليصعد إلى المربع الذهبي.

وسجل أسامة المليوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 ليقتل المباراة وحظوظ أسيك.

ويصعد نهضة بركان لمواجهة شباب قسنطينة الجزائري الذي فجّر مفاجأة بالفوز على اتحاد العاصمة بركلات الترجيح.

وانتهت مواجهة اتحاد العاصمة أمام شباب قسنطينة التي أقيمت بصافرة المصري أمين عمر بهدف لكل فريق تكرارا لنتيجة الذهاب ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

وشهدت ركلات الترجيح إثارة كبيرة بعد إهدار 3 ركلات مختلفة.

وأهدر اتحاد العاصمة الركلتين الأولى والثالثة، بينما أهدر شباب قسنطينة الركلة الثالثة.

وحقق شباب قسنطينة إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى.

ويواجه نهضة بركان المغربي فريق شباب قسنطينة في نصف النهائي.

أما نصف النهائي الآخر فسيكون بين سيمبا التنزاني وستيلينبوش الجنوب إفريقي.

ويأتي ذلك بعد خروج ثنائي الدوري المصري، كل من الزمالك والمصري البورسعيدي.