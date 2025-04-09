الهولندي ماكيلي حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكيلي.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل مسابقة الدوري.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

ويتصدر بيراميدز جدول تريتب الدوري برصيد 43 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن أن ماكيلي أبرز المرشحين لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز. (طالع التفاصيل)

من هو داني ماكيلي؟

داني ماكيلي صاحب الـ 42 عاما يعمل مفتشا للشرطة في مدينة روتردام الهولندية وهو حكم دولي منذ عام 2011.

ماكيلي أدار نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عاما في عام 2012، كما أدار نهائي الدوري الاوروبي بين إشبيلية وإنتر ميلان في عام 2010.

كما حكم ماكيلي مباراة نصف النهائي بين بالميراس البرازيلي وأونال المكسيكي في كأس العالم للأندية 2020 في قطر.

وأدار ماكيلي مباراة دور الـ16 بين إنجلترا وألمانيا ونصف نهائي ويمبلي بين إنجلترا والدنمارك في يورو 2020.

ماكيلي كان حاضرا أيضا كحكم خلال كأس العالم 2022 لكرة القدم حيث كان حكما لمباراتين في دور المجموعات.