خبر في الجول - الهولندي ماكيلي أبرز المرشحين لمباراة الأهلي وبيراميدز

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 22:41

كتب : محمد جمال

داني ماكيلي

علم FilGoal.com أن الحكم الهولندي داني ماكيلي أبرز المرشحين لتحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل مسابقة الدوري.

ويتصدر بيراميدز جدول تريتب الدوري برصيد 43 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

داني ماكيلي حكمًا لقمة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

من هو داني ماكيلي؟

داني ماكيلي صاحب الـ 42 عاما يعمل مفتشا للشرطة في مدينة روتردام الهولندية وهو حكم دولي منذ عام 2011.

ماكيلي أدار نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عاما في عام 2012، كما أدار نهائي الدوري الاوروبي بين إشبيلية وإنتر ميلان في عام 2010.

كما حكم ماكيلي مباراة نصف النهائي بين بالميراس البرازيلي وأونال المكسيكي في كأس العالم للأندية 2020 في قطر.

وأدار ماكيلي مباراة دور الـ16 بين إنجلترا وألمانيا ونصف نهائي ويمبلي بين إنجلترا والدنمارك في يورو 2020.

ماكيلي كان حاضرا أيضا كحكم خلال كأس العالم 2022 لكرة القدم حيث كان حكما لمباراتين في دور المجموعات.

الأهلي
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