دوري أبطال إفريقيا - موعد مواجهتي بيراميدز ضد أورلاندو في نصف النهائي
الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
حسم أورلاندو الجنوب إفريقي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ نسخة 2013.
وتعادل أورلاندو سلبيا مع مولودية الجزائر في مباراة الإياب، بعد الفوز ذهابا في الجزائر بهدف دون مقابل.
وبذلك صعد أورلاندو لمواجهة بيراميدز في المربع الذهبي للبطولة.
ورغم خسارة بيراميدز في الإياب بهدفين دون مقابل، نجح في التأهل بعد الفوز بالذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري.
ويستضيف أورلاندو فريق بيراميدز في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.
بينما تقام مباراة الإياب على استاد الدفاع الجوي أحد يومي 25 أو 26 أبريل الجاري.
وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.
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