وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد حسم التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال
الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 21:41
كتب : FilGoal
وصلت بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة قادمة من موريتانيا بعد تخطي الهلال في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.
وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.
ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.
وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.
تقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري.
ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.
بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد يومي 25 أو 26 أبريل الجاري.
وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.
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