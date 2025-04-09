مؤتمر بيسيرو: ستيلينبوش سجل من كرة واحدة خطيرة.. ولا أريد الحديث عن زيزو

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

مؤتمر جوزيه بيسيرو - الزمالك

رفض جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك الحديث عن أحمد سيد زيزو عن مواجهة ستيلينبوش.

وودع الزمالك منافسات بطولة الكونفدرالية من ربع النهائي بعد الخسارة أمام ستيلينبوش بهدف دون مقابل على استاد القاهرة.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي: "ستيلينبوش دافع طوال المباراة وهو فريق يجيد الكرات الثابتة ولم يشكل خطورة سوى في كرة واحدة فقط".

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وتابع "بالطبع حزين وجميع اللاعبين على الخسارة والفريق لا يستحق هذه النتيجة، الزمالك كان أفضل في الشوط الأول وكانت هناك مشكلة في اللمسة الأخيرة ولم نترجم الفرص التي سنحت لنا، والأداء اختلف في الشوط الثاني والزمالك فقد التوازن بعد الهدف".

وشدد بيسيرو "زيزو لم يشارك والجميع يعلم ما حدث مع اللاعب وأريد الحديث عن المباراة فقط".

وأضاف "كنت أرى أن الخطة التي لعبنا بها هي الأنسب للمباراة ولم نستحق الخسارة ولم نترجم الفرص التي سنحت لنا".

وكشف المدرب البرتغالي "لم أدفع بصلاح مصدق بسبب تغيير طريقة اللعب، وفتوح ظهر بمستوى جيد في المباراة الأولى وبالتالي شارك بدلا من محمود بنتايك".

وواصل "من الطبيعي أن يحزن الجمهور لأنه يحب الفوز باستمرار وهذه هي كرة القدم ويجب أن ننظر إلى الأمام، لا ألوم أي لاعب على الهدف ولا يوجد تقصير".

واختتم بيسيرو تصريحاته "الزمالك سيحارب في بطولة الدوري ونسعى للفوز في المباراة المقبلة".

وخسر الزمالك على ملعبه بهدف دون مقابل أمام ستيلينبوش بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا.

وفقد الزمالك لقبه الذي حققه الموسم الماضي أمام نهضة بركان في النهائي.

وسجل سيهلي ندولي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79.

وبذلك لحق الزمالك بفريق المصري من ربع النهائي ليصبح المربع الذهبي بدون فريق مصري.

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