حارس ستيلينبوش: نحن فريق صغير ونلعب بروح.. والجماهير ساعدتنا على التألق

كشف ساج ستيفنز حارس مرمى ستيلينبوش الجنوب إفريقي عن أسباب فوز فريقه على حساب الزمالك بهدف نظيف.

وأوضح ستيفنز في تصريحات لقناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "نحن فريق صغير وشاب ونعمل بروح الجماعة، ونلعب بشكل جيد".

وأكمل "الجماهير ساعدتنا كثيرا على التألق والدخول في أجواء المباراة بقوة".

وأتم "كل خطوة مهمة، وكل فوز يعزز من ثقتنا بأنفسنا"

وتجاوز ستيلينبوش منافسه الزمالك بهدف في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل ستيلينبوش إلى نصف النهائي مستفيدا من التعادل سلبيا في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا.

ويلتقي ستيلينبوش الجنوب إفريقي، أمام سيمبا التنزاني الذي أطاح بـ المصري بضربات الترجيح في وقت سابق يوم الأربعاء.