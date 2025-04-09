هداف ستيلينبوش: الفوز على الزمالك يجعلنا نؤمن بأنفسنا أكثر

يرى سيهلي ندولي لاعب ستيلينبوش الجنوب إفريقي أن الفوز على الزمالك يجعل الفريق يؤمن بنفسه أكثر.

وانتصر الفريق الجنوب إفريقي على الزمالك في استاد القاهرة بنتيجة 1-0 وودع الكونفدرالية.

وقال صاحب الهدف الوحيد عبر بي إن سبورتس: "سعيد بتقديم فرصة التأهل لفريقي، الهدف كان جميلا وتوقعته وتمركزت بشكل جيد والهدف مهم جدا لأنه أهلنا لنصف النهائي".

وأضاف "الزمالك فريق جيد والتفوق عليهم شيئا مهما ويعطينا دفعة، ويجعلنا نؤمن بأنفسنا أكثر بعد الفوز على حامل اللقب".

وأتم "كنا أفضل وكنا نعرف أن المباراة لن تكون سهلة وسارت الأمور على ما يرام".

وفقد الزمالك لقبه الذي حققه الموسم الماضي أمام نهضة بركان في النهائي.

وسجل سيهلي ندولي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79.

وبذلك لحق الزمالك بفريق المصري من ربع النهائي ليصبح المربع الذهبي بدون فريق مصري.