هيثم فاروق: لو كنت مسؤولا في الزمالك لأعلنت استقالتي.. وأؤيد عدم الدفع بـ زيزو

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 20:17

كتب : FilGoal

هيثم فاروق

يرى هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق أن مسؤولي النادي عليهم تقديم استقالتهم بعد الخروج أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وودع الزمالك منافسات الكونفدرالية بعد هزيمة مفاجئة أمام ستيلينبوش بهدف دون مقابل على استاد القاهرة.

وقال هيثم فاروق عبر قناة بي إن سبورتس: "أنا واحد من الناس الذين كلفهم مجلس الإدارة ليكون مندوبا عن النادي في قرعة الكونفدرالية، فمن الممكن مجاملتهم لكن لن أفعل ذلك على حساب النادي".

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وشدد "موسم الزمالك انتهى اليوم بخسارة الكونفدرالية، ورغم الهزيمة اتفق مع عدم مشاركة زيزو أمام ستيلينبوش".

وأوضح "توقيت إعلان صفقة زيزو أثر على الكثير من المعنويات وكان توقيت احترافي لهز الفريق نفسيا ومعنويا، وأنا مع رأي عدم الدفع به واستبعاده".

واختتم هيثم فاروق تصريحاته "إذا كنت مسؤولا في النادي سأقدم استقالتي اليوم قبل الغد".

وخسر الزمالك على ملعبه بهدف دون مقابل أمام ستيلينبوش بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا.

وفقد الزمالك لقبه الذي حققه الموسم الماضي أمام نهضة بركان في النهائي.

وسجل سيهلي ندولي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79.

وبذلك لحق الزمالك بفريق المصري من ربع النهائي ليصبح المربع الذهبي بدون فريق مصري.

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