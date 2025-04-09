أورلاندو يتعادل مع مولودية الجزائر ويتأهل للقاء بيراميدز في نصف نهائي أبطال إفريقيا

تأهل أورلاندو بايرتس إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مولودية الجزائر بعدما تعادلا سلبيا في إياب ربع النهائي.

وانتصر الفريق الجنوب إفريقي ذهابا بنتيجة 1-0 في الجزائر.

ولأول مرة يتأهل أورلاندو لنصف نهائي دوري الأبطال منذ نسخة 2013 التي خسر خلالها النهائي ضد الأهلي.

وسيلتقي أورلاندو في نصف النهائي مع بيراميدز الذي تأهل لأول مرة في تاريخه للمربع الذهبي لدوري الأبطال على حساب الجيش الملكي المغربي.

الشوط الأول شهد تصويبات عديدة من لاعبي الفريقين دون أهداف.

في الشوط الثاني استمرت التسديدات ورغم محاولات الفريق الجزائري المتنوعة إلا أن الفريق لم يهز الشباك.

وفي الدقيقة 90+2 منع القائم فرصة لمهاجم أورلاندو من داخل منطقة الست ياردات.

وبذلك تأهل أورلاندو لنصف النهائي لمواجهة بيراميدز ذهابا في جنوب إفريقيا وإيابا في القاهرة.

وستقام مباراتي الذهاب 18-19 أبريل والإياب 25-26 أبريل.