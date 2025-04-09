الفارس يفقد لقبه.. الزمالك يودع الكونفدرالية بهزيمة مفاجئة أمام ستيلينبوش

ودع فريق الزمالك منافسات الكونفدرالية بهزيمة مفاجئة على استاد القاهرة أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وخسر الزمالك على ملعبه بهدف دون مقابل أمام ستيلينبوش بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا.

وفقد الزمالك لقبه الذي حققه الموسم الماضي أمام نهضة بركان في النهائي.

وسجل سيهلي ندولي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79.

وبذلك لحق الزمالك بفريق المصري من ربع النهائي ليصبح المربع الذهبي بدون فريق مصري.

التشكيل

أجرى جوزيه بيسيرو تغييرات عن مواجهة الذهاب أمام ستيلينبوش.

ولعب بيسيرو برباعي في الدفاع بعدما دفع بالثنائي حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش بينما جلس صلاح الدين مصدق على مقاعد البدلاء.

وعوّض ناصر ماهر استبعاد أحمد زيزو في مركز الجناح الأيمن.

🔴 ثلاثي أمامي مكون من ناصر ماهر وسيف الجزيري ومصطفى شلبي تشكيل الزمالك في مواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية pic.twitter.com/y6WZd0zCTP — FilGoal (@FilGoal) April 9, 2025

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من الزمالك على الكرة مع تأمين دفاعي من ستيلينبوش منذ البداية.

وأهدر محمد شحاتة فرصة تسجيل الهدف المبكر في الدقيقة التاسعة بعد تسديدة قوية.

وفي هجمة مرتدة باغت ستيلينبوش دفاعات الزمالك بتسديدة لكن أعلى عارضة محمد عواد في الدقيقة 12.

وهدأ الشوط الأول في النصف ساعة الأخيرة مع استمرار سيطرة الزمالك على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الشوط الثاني كاد سيف الجزيري أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد لكن سددها أعلى العارضة.

وسقط عمر جابر في الدقيقة 58 بسبب الإصابة وتم استبداله اضطراريا ومشاركة محمود جهاد بدلا منه ليشارك محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن.

وعزز بيسيرو تبديلاته الهجومية في الدقيقة 65 بمشاركة الثنائي محمود بنتايك وناصر منسي بدلا من سيف الجزيري وناصر ماهر.

ورغم استحواذ الزمالك على الكرة باغت ستيلينبوش دفاعات الأبيض دون خطورة حقيقية على مرمى عواد.

ونجح ستيلينبوش في تسجيل الهدف الأول عن طريق سيهلي ندولي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79.

وأهدر نبيل عماد فرصة هدف محقق في الدقيقة 82 بعد عرضية رائعة من عبد الله السعيد لكن بجوار القائم الأيسر.

وسيطر الزمالك على الكرة بعد تلقي الهدف لكن دون التسجيل.

رقم سلبي لأول مرة

الزمالك يشارك للمرة الخامسة في بطولة الكونفدرالية، ويودع المنافسات من الأدوار الإقصائية لأول مرة عقب مرحلة المجموعات.

وخرج الزمالك مرة وحيدة أمام ولايتا ديتشا في الدور التمهيدي.

بينما عندما يتخطى الزمالك دور المجموعات كان يصل الفارس الأبيض لنصف النهائي على أقل تقدير.

وحصد الزمالك اللقب مرتين من قبل آخرهم النسخة الماضية.

بينما ودع الزمالك نصف النهائي مرة واحدة عام 2015 بالخسارة من النجم الساحلي.