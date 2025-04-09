وكيل موكوينا يحسم موعد رحيله عن الوداد

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

موكوينا - الوداد المغربي

حسم ستيف كابيلوشنيك وكيل رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد المغربي مصيره مع النادي.

وكشف كابيلوشنيك أن موكوينا سيستمر حتى نهاية الموسم بشكل طبيعي ثم سيرحل بشكل رسمي.

وقال كابيلوشنيك في تصريحات لإذاعة مارس المغربية: "المستقبل واضح الآن، يتبقى 5 مباريات ورولاني سيبقى حتى نهاية الموسم".

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وكشف وكيل موكوينا "المدرب حصل على جميع مستحقاته حتى فبراير وغير صحيح عدم تقاضيه الراتب لمدة ثمانية أشهر".

وتابع "اجتمعت مع هشام آيت منا رئيس النادي بحضور موكوينا وتم الاستقرار على بقاء المدرب لنهاية الموسم".

واختتم تصريحاته "أبلغت رئيس النادي بوضوح إذا كنتم لا تريدون استمرار موكوينا أخبرونا وسنرحل، وتم الاتفاق على رحيله بعد نهاية الموسم بطريقة محترفة ومحترمة".

ويسعى نادي الوداد لإقالة رولاني موكوينا من منصبه بسبب سوء النتائج وبعد الخسارة من كأس العرش المغربي.

وودع الوداد منافسات الكأس من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام المغرب التطواني بهدف دون مقابل.

وبات الوداد مهددا بالغياب عن البطولات القارية الموسم المقبل للمرة الثانية على التوالي.

الوداد في المركز الرابع برصيد 43 نقطة وكان الفريق قد تعرض للتعادل في آخر 4 مباريات.

ويتأهل أول وثاني مسابقة الدوري إلى دوري أبطال إفريقيا وحسم نهضة بركان اللقب بالفعل بينما يأتي الجيش الملكي في المركز الثاني.

أما صاحب المركز الثالث فيتأهل إلى الكونفدرالية بجانب بطل كأس العرش.

وحال كان بطل كأس العرش بين الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، يتأهل وقتها صاحب المركز الرابع للكونفدرالية.

ويتبقى 5 جولات على نهاية مسابقة الدوري المغربي.

الوداد موكوينا
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