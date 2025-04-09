رومانو: المفاوضات في المرحلة الأخيرة.. صلاح قريب من التجديد مع ليفربول

بات محمد صلاح قريبا من إتمام مفاوضات تجديد تعاقده مع ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات أن صلاح اقترب من تجديد تعاقده مع ليفربول.

وأشار رومانو إلى أن ليفربول في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع صلاح من أجل تجديد تعاقده.

وأوضح رومانو أن نادي ليفربول واثق من إتمام تجديد تعاقد صلاح خلال الفترة المقبلة.

كما كشف رومانو إلى أن ليفربول أيضا واثق من التوصل لاتفاق لتجديد تعاقد فيرجيل فان دايك.

وكان رامي عباس وكيل اللاعب يرغب في تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم، بينما سياسة نادي ليفربول هي التجديد لمدة موسم واحد فقط بسبب عامل السن.

وأشار تقرير ميرور إلى أن ليفربول توصل لاتفاق مع صلاح لتجديد عقده لمدة موسمين.

ليفربول توصل لاتفاق مع محمد صلاح لتجديد تعاقده بعد الوصول لحل وسط بأن يكون العقد لمدة موسمين

وأوضح التقرير أن أزمة تجديد تعاقد صلاح لم تتعلق أبدا بالناحية المادية لكن على مدة التعاقد.

وكشفت الصحيفة لابريطانية أن الأمر نفسه ينطبق على فيرجيل فان دايك صاحب الـ 33 عاما والذي ينتهي تعاقده مع نهاية الموسم.

ويعتبر صلاح الأعلى أجرا داخل ليفربول بأكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وفقا لصحيفة ميرور.

وأشار التقرير إلى أن تجديد تعاقد صلاح سيكون أمرا رائعا لأرني سلوت المدير الفني لكنه ضربة قوية للدوري السعودي الذي كان ينتظر تدعيم صفوفه بقائد منتخب مصر.