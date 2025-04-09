صراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي لضم مهاجم إبسويتش تاون

الأربعاء، 09 أبريل 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

ليام ديلاب - ماتيوش نونيز

يتنافس تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان للتعاقد مع ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة جارديان الإنجليزية عن تكلفة انتقال اللاعب الذي تصل إلى 30 مليون جنيه أسترليني.

ونجح ديلاب في تسجيل 12 هدفا خلال 30 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

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وتعاقد إبسويتش تاون مع مع ديلاب قادما من مانشستر سيتي مقابل 15 مليون جنيه أسترليني و5 ملايين جنيه أسترليني إضافات.

وانضم ديلاب إلى إبسويتش قادما من مانشستر سيتي في صيف 2024، ونص عقد انتقاله على أن يحصل السيتزن على 20 % من قيمة إعادة بيعه لأي ناد آخر.

ووضع مانشستر يونايتد المهاجم ديلاب ضمن قائمة مختصرة تضم فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة، وهوجو إيكيتيكي لاعب آينتراخت فرانكفورت، وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي.

كما يتبع تشيلسي سياسة التعاقد مع اللاعبين الشباب، ولدى البلوز فرصة لمشاهدة ديلاب عندما يستضيف إبسويتش تاون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

جيسون ويلكوكس المدير الرياضي في مانشستر يونايتد يعرف ديلاب جيدا خلال فترة عمله في مانشستر سيتي، وكذلك يضم الجهاز الفني لتشيلسي أعضاء سبق لهم العمل في مانشستر سيتي، ويمكنهم استغلال الروابط مع اللاعب لصالحهم وإتمام التعاقد.

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن مانشستر سيتي لديه خيار إعادة الشراء ولكن من غير المرجح أن يفعله في ظل تواجد إرلينج هالاند، وعمر مرموش.

ويحتل إبسويتش تاون المركز الـ18 برصيد 20 نقطة مبتعدا بفارق 12 نقطة عن ولفرهامبتون أول الفرق الناجية من الهبوط وذلك قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

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